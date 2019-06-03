On Numara sonuçları açıklandı | Milli Piyango 3 Haziran On Numara çekilişi sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda tamamlandı. 878'inci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 3 Haziran 2019 tarihli 878'inci çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul’daki Galatasaray Şubesi’nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 3 Haziran 2019 On numara çekiliş sonuçları...
3 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU
MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 878'inci hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 21, 29, 31, 33, 34, 43, 50, 53, 54, 59, 65, 66, 67, 70 ve 79 olarak belirlendi.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA
GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 823'er lira, 8 bilen 2 bin 30 kişi 106 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 274 kişi 20 lira 15'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 115 kişi 3 lira 65'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 544 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Çanakkale'nin Biga, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Esenyurt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 150 bin 654 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 109 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 477 bin 923 lira 30 kuruş aktarıldı.
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