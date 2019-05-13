On Numara sonuçları açıklandı | Milli Piyango 13 Mayıs On Numara çekilişi sorgulama
Milli Piyango İdaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda tamamlandı. 875’inci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 13 Mayıs 2019 tarihli 875’inci çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul’daki Galatasaray Şubesi’nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 13 Mayıs 2019 tarihli On numara çekiliş sonuçları...
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 678'er lira, 8 bilen 1794 kişi 119'ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22'şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 141 bin 884 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 853 bin 240 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 475 bin 974 lira aktarıldı.
13 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU
MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 875’inci hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu.
Saat 21.15'te başlayan On Numara'da haftanın çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 2 - 3 - 4 - 12 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 31 - 34 - 43 - 44 - 47 - 51 - 53 - 55 - 57 - 58 - 61 - 66 - 71
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