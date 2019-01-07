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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.01.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 7 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 7 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta 10 bilen 3 kişi, 117 bin 246 lira ikramiye kazandı. İşte, 7 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Heyecan yaratmaya devam On Numara'da bu hafta 10 bilen 3 kişi, 117 bin 246 lira ikramiye kazandı. İşte, 7 Ocak On Numara sonuçları MPİ sorgulama ekranı.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 246 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 2 bin 56 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 16 kişi 116 lira 35'er kuruş, 7 bilen 19 bin 990 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 722 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 184 bin 152 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. 

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponları Mersin'in Erdemli, Antalya'nın Kaş ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinden yatırdığı belirlendi. 

11, 12, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 68, 69, 71, 72, 77

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 7 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara oyununun 856'ncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun geçen haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 4, 11, 16, 18, 20, 25, 32, 34, 37, 39, 43, 47, 56, 61, 70, 72, 73, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 179 bin 461 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 601 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 871 kişi 128 lira yirmi beşer kuruş, 7 bilen 18 bin 666 kişi 24 lira kırkar kuruş, 6 bilen 112 bin 359 kişi 4 lira otuzar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 954 kişi 3 lira beşer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul Bakırköy ile Antalya'nın Alanya ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Toplam 2 milyon 392 bin 797 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 953 bin 801 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 531 bin 732 lira 73 kuruş aktarıldı.

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