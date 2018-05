On Numara sonuçları açıklandı... 7 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara'nın bu haftaki sonuçları açıklandı. On Numara sonuçlarında geçtiğimiz hafta 2 kişi büyük ikramiyeyi kazanmış ve 158.301,40 TL'lik ödülün sahibi olmuştu. On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 7 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

1, 2, 6, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 54, 61, 65, 67, 71, 74





ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişi sonucunda talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

6 ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilen ve büyük ikramiye için hak kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini tahsil edebilirler.

Bu ikramiye grupları dışında, hiç bilmeyen kişilere de ikramiye ödemeleri loto bayileri aracılığı ile gerçekleştirilir. Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içerisinde ilgili yerden alınması gerekir. Bir yıl içinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



18 yaşından küçük olanlar On Numara çekilişleri için kupon dolduramazlar. Kupon doldurup çekilişe katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Kuponda yer alan her bir kolonda, 1’den 80’e kadar sayılar bulunur. Bu sayılar içerisinden 10 tane seçilir ve işaretlemesi yapılır. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ayrı ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunun sol üst tarafından çoklu çekiliş seçeneği de yer alır. Bu bölümden oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olması için işaretleme yapılabilir.

On Numara çekilişleri için katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir. Kuponlar, çekiliş öncesine kadar doldurulabilir ve loto bayilerinden oynanabilir.