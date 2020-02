On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye bölündü - 3 Şubat 2020 On Numara çekiliş ve kupon sorgulama ekranı

On Numara sonuçları pazartesi akşamı On Numara oyunu oynayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce noter huzurunda yapılan kura sonrası 3 Şubat 2020 On Numara sonuçları kurumun internet sitesinden erişime açıldı. On Numara'da hangi numaraların ikramiye kazandırdığı MPİ On Numara sorgulama ekranı aracılığı ile öğrenilebilecek. İşte, 913. hafta On Numara sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar ve On Numara çekiliş sorgulama ekranı.

On Numara oyununun 913. hafta çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 49 bin 236'şar lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 173 kişi 2 bin 276 lira 85'er kuruş, 8 bilen 3 bin 602 kişi 109 lira 75'er kuruş, 7 bilen 30 bin 639 kişi 18 lira 25'er kuruş, 6 bilen 170 bin 109 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 646 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Adana'nın Seyhan, Aydın'ın Söke, Balıkesir'in Karesi, Bursa'nın Nilüfer, Çorum'un Merkez, Gaziantep'in Şahinbey, İzmir'in Karşıyaka, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Van'ın İpekyolu ile İstanbul'un Bakırköy, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Haftanın On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Canlı On Numara çekilişinde topların bulunduğu kürelerin çalışmasıyla şanslı numaralar noter huzurunda açıklandı. İşte, On Numara sonuçlarına göre bu hafta hangi numaralar çıktı sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler için, On Numara'da haftanın şanlı numaraları;

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara'da geçtiğimiz hafta büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 141 kişi 2 bin 747,20'şer lira, 8 bilen 2 bin 435 kişi 159,25'er lira, 7 bilen 26 bin 505 kişi 20,90'ar lira, 6 bilen 142 bin 542 kişi 4,05'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 712 kişi 3,25 lira ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

On Numara kolonları nasıl doldurulur?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.