On Numara sonuçları açıklandı... 28 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası
On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On numara'da bu haftanın kazanan şanslı numaraları belirlendi. Her hafta pazartesi akşamı heyecan yaratmaya devam eden On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanan bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 28 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası.
2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78, 79
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 172 bin 846 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 75 kişi 3 bin 73 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 621 kişi 142 lira 15'er kuruş, 7 bilen 17 bin 286 kişi 25 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 926 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 28 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Muğla'nın Ortaca, ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 304 bin 613 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 539 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 512 bin 136 lira 28 kuruş aktarıldı.
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