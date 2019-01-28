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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

On Numara sonuçları açıklandı... 28 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

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On Numara sonuçları açıklandı... 28 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On numara'da bu haftanın kazanan şanslı numaraları belirlendi. Her hafta pazartesi akşamı heyecan yaratmaya devam eden On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanan bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 28 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78, 79

On Numara sonuçları açıklandı... 28 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 172 bin 846 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 75 kişi 3 bin 73 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 621 kişi 142 lira 15'er kuruş, 7 bilen 17 bin 286 kişi 25 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 926 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 28 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Muğla'nın Ortaca, ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 304 bin 613 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 539 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 512 bin 136 lira 28 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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