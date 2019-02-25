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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 21:56, Son Güncelleme:

On Numara sonuçları açıklandı... 25 Şubat On Numara sonuçları sorgulama ekranı

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On Numara sonuçları açıklandı... 25 Şubat On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın şanslı numaraları belli oldu. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam eden On Numara'da bu hafta kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 25 Şubat On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara'da bu haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden On Numara'da bu haftanın büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 25 Şubat On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 338 bin 379 lira 80 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 106 kişi 2 bin 128 lira 45'er kuruş, 8 bilen bin 920 kişi 117 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 126 kişi 21 lira 45'er kuruş, 6 bilen 117 bin 730 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 149 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. 

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponu Karabük'ün Safranbolu ilçesinden yatırdığı belirlendi. 

Toplam 2 milyon 255 bin 850 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 899 bin 113 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 501 bin 300 lira 9 kuruş aktarıldı. 

1, 3, 4, 11, 14, 18, 20, 23, 28, 29, 33, 34, 42, 45, 47, 50, 59, 64, 66, 71, 77, 80

On Numara sonuçları açıklandı... 25 Şubat On Numara sonuçları sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 344 bin 854 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 149'ar lira, 8 bilen bin 760 kişi 130 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 370 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 114 bin 409 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 182 bin 283 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponu Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 298 bin 993 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 480 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 887 lira 49 kuruş aktarıldı.

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