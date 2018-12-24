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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 21:23, Son Güncelleme:

On Numara sonuçları açıklandı... 24 Aralık On Numara sonuçları Milli Piyango sorgulama

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On Numara sonuçları açıklandı... 24 Aralık On Numara sonuçları Milli Piyango sorgulama

On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 24 Aralık On Numara sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Heyecan yaratmaya devam eden On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 24 Aralık On Numara sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 341 bin 634 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 475 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 568 kişi 145 lira 35'er kuruş, 7 bilen 17 bin 15 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 104 bin 892 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 222 bin 32 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Samsun'un İlkadım ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 277 bin 561 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 735 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 506 bin 124 lira 67 kuruş aktarıldı.

11, 16, 28, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 55, 57, 59, 68, 70, 73, 75, 80

On Numara sonuçları açıklandı... 24 Aralık On Numara sonuçları Milli Piyango sorgulama

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 158 lira 95'er kuruş, 8 bilen bin 777 kişi 130 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 769 kişi 24 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 110 bin 442 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 188 bin 726 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 309 bin 396 lira 90 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 920 bin 490 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 513 bin 199 lira 31 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

ON.NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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