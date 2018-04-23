On Numara sonuçları açıklandı... 23 Nisan On Numara sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara sonuçları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa zengin olma hayali yaşatan On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 23 Nisan On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

2, 6, 8, 11, 17, 18, 24, 26, 29, 33, 36, 39, 40, 43, 46, 52, 57, 59, 60, 68, 72, 78





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 341 bin 370 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 616 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 785 kişi 127 lira 95'er kuruş, 7 bilen 18 bin 194 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 272 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 197 bin 770 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 275 bin 797 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 864 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 505 bin 732 lira 78 kuruş aktarıldı.

ON.NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ON NUMARA KURALLARI

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.