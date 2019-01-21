On Numara sonuçları açıklandı... 21 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı rakamları belli oldu. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 21 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara'da bu haftanın kazanan şanslı numaraları belirlendi. Büyük heyecan yaratmaya devam eden On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 21 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı.
3, 4, 14, 16, 22, 24, 31, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 56, 61, 72, 73, 77, 79, 80
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 86 bin 608 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 220 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 130 lira 45'er kuruş, 7 bilen 18 bin 841 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 593 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 251 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Kayseri'nin Melikgazi, Samsun'un İlkadım, İstanbul'un Kağıthane ile Konya'nın Selçuklu ilçesinden yatırdığı belirlendi.
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ON NUMARA HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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