On Numara sonuçları açıklandı... 18 Haziran On Numara sonuçları sorgulama sayfası

On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve şanslı numaralar açıklandı. Her hafta pazartesi akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu haftaki kazanan numaraları açıklandı. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 18 Haziran On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 18 Haziran On Numara sonuçları sorgulama sayfası. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 107 bin 659 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 96 kişi 2 bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen bin 674 kişi 128 lira 85'er kuruş, 7 bilen 16 bin 616 kişi 24 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 102 bin 834 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 306 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Sivas'ın merkez, İzmir'in Karşıyaka ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 153 bin 166 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 994 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 478 bin 481 lira 33 kuruş aktarıldı. 2, 3, 12, 14, 15, 19, 24, 26, 30, 32, 36, 39, 45, 51, 56, 58, 61, 66, 67, 69, 71, 74

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen iki kişi, 157 bin 633 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 90 kişi 2 bin 335 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 586 kişi 132 lira 80'er kuruş, 7 bilen 16 bin 184 kişi 24 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 324 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 166 bin 558 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Şişli ve Bahçelievler ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 101 bin 774 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 837 bin 160 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 467 bin 60 lira 97 kuruş aktarıldı.