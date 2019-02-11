On Numara sonuçları açıklandı... 11 Şubat On Numara sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında bu haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı iller belirlendi. İşte, 11 Şubat On Numara sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

1, 5, 7, 13, 16, 17, 25, 27, 29, 30, 37, 39, 40, 42, 45, 62, 67, 68, 69, 74, 75, 78

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 484 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 2 bin 329 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 640 kişi 139 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 452 kişi 25'er lira, 6 bilen 112 bin 229 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 311 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Adana'nın Seyhan, İstanbul'un Kartal ve Zeytinburnu, Samsun'un Kavak ile Bursa'nın Karacabey ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 282 bin 814 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 909 bin 828 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 507 bin 292 lira 7 kuruş aktarıldı.

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ON NUMARA HAKKINDA

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.