On Numara sonuçları hangi illere kazandırdı? İşte, On Numara'da kazandıran rakamlar

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 5 Mart akşamı Noter huzurunda çekildi. Geçtİğimiz hafta 4 kişinin yüzünü güldüren On Numara sonuçları, bu akşam gerçekleştirilen çekiliş ile kupon sahiplerinin erişimine açıldı. İşte, 5 Mart On Numara sonuçları ve idarenin paylaştığı detaylı bilgiler

813. Hafta On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 2, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 41, 42, 47, 50, 54, 63, 66, 68, 70, 73, 77



Çekilişte dağıtılan toplam ikramiye 2 milyon 347 bin 635 olurken, büyük ikramiye ise 352 145 lira olarak açıklandı.







GEÇEN HAFTA NE KADAR KAZANDIRMIŞTI?



On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 416 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 127 kişi bin 794'er lira, 8 bilen 2 bin 573 kişi 88 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 987 kişi 18 lira 5'er kuruş, 6 bilen 130 bin 755 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 184 bin 37 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazanmıştı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Mamak ve Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 277 bin 769 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 677 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 170 lira 97 kuruş aktarıldı.



ON NUMARA OYUNUN KAPSAMI NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.