On Numara sonuçları 27 Ocak akşamı bir kişiye 580 bin lira kazandırdı!

On Numara sonuçları dün akşam noter huzurunda açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şubesi'nde yapılan On Numara çekilişi, bu hafta 1 kişiye 580 bin lira kazandırdı. İşte, Ankara'nın Çankaya ilçesine isabet eden On Numara sonuçları hakkında detaylı bilgiler

On Numara büyük ikramiye kazandıran numaralar: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 64, 68, 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 580.933,15 TL

9 bilen kişi sayısı : 141 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.747,20 TL

8 bilen kişi sayısı : 2.435 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 159,25 TL

7 bilen kişi sayısı : 26.505 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,90 TL

6 bilen kişi sayısı : 142.542 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 227.712 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYESİ ÖNCEKİ HAFTA 5 BİLETE İSABET ETTİ



*20.01.2020 tarihli 911. hafta çekilişine ait büyük ikramiye 5 bilete isabet etmiş olup; büyük ikramiye tutarı 115.010,85 TL. İkramiyeli biletler Adana/Yüreğir,Antalya/Muratpaşa ve Ankara/Çankaya ilçelerinde 5 kolon, Balıkesir/Karesi ilçesinde 3 kolon olarak sen-seç yöntemiyle

oynanmış olup;Uşak/ Merkez ilçesinde ise 5 kolon olarak talihli kendi oynamıştır.