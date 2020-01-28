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Haber Giriş: 28.01.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

On Numara sonuçları 27 Ocak akşamı bir kişiye 580 bin lira kazandırdı!

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On Numara sonuçları 27 Ocak akşamı bir kişiye 580 bin lira kazandırdı!

On Numara sonuçları 27 Ocak akşamı Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişi sonrasında açıklanan bilgilere göre 10 bilen 1 kişi 580 bin 933 lira kazandı. 9 bilen kişilere ise 2 bin 747 lira dağıtıldı. İşte, 27 Ocak akşamına dair On Numara çekiliş sonuçları hakkında bazı bilgiler

On Numara sonuçları dün akşam noter huzurunda açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şubesi'nde yapılan On Numara çekilişi, bu hafta 1 kişiye 580 bin lira kazandırdı. İşte, Ankara'nın Çankaya ilçesine isabet eden On Numara sonuçları hakkında detaylı bilgiler

On Numara büyük ikramiye kazandıran numaralar: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 64, 68, 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 580.933,15 TL
9 bilen kişi sayısı : 141 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.747,20 TL
8 bilen kişi sayısı : 2.435 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 159,25 TL
7 bilen kişi sayısı : 26.505 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,90 TL
6 bilen kişi sayısı : 142.542 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 227.712 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYESİ ÖNCEKİ HAFTA 5 BİLETE İSABET ETTİ

*20.01.2020 tarihli 911. hafta çekilişine ait büyük ikramiye 5 bilete isabet etmiş olup; büyük ikramiye tutarı 115.010,85 TL. İkramiyeli biletler Adana/Yüreğir,Antalya/Muratpaşa ve Ankara/Çankaya ilçelerinde 5 kolon, Balıkesir/Karesi ilçesinde 3 kolon olarak sen-seç yöntemiyle
oynanmış olup;Uşak/ Merkez ilçesinde ise 5 kolon olarak talihli kendi oynamıştır.

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