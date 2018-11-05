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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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05.11.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

On Numara oyunu sonuçları | MPİ 5 Kasım On Numara çekiliş sorgulama

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On Numara oyunu sonuçları | MPİ 5 Kasım On Numara çekiliş sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara oyunun çekilişi, bu akşam noter huzurunda yapıldı. 848'inci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 5 Kasım 2018 tarihli 848'inci hafta çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat’taki merkezinde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 5 Kasım 2018 tarihli On numara çekiliş sonuçları...

5 KASIM 2018 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ

On Numara'da bu akşam 848'inci hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta, 10 bilen 1 kişi 318.195,95 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 848. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu;

1 - 2 - 5 - 18 - 22 - 24 - 26 - 33 - 35 - 42 - 47 - 49 - 51 - 52 - 54 - 57 - 60 - 62 - 70 - 72 - 75 - 80

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

ON NUMARA HAKKINDA BİLGİ

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

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