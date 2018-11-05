On Numara oyunu sonuçları | MPİ 5 Kasım On Numara çekiliş sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara oyunun çekilişi, bu akşam noter huzurunda yapıldı. 848'inci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 5 Kasım 2018 tarihli 848'inci hafta çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat’taki merkezinde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 5 Kasım 2018 tarihli On numara çekiliş sonuçları...
5 KASIM 2018 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ
On Numara'da bu akşam 848'inci hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta, 10 bilen 1 kişi 318.195,95 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...
Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 848. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu;
1 - 2 - 5 - 18 - 22 - 24 - 26 - 33 - 35 - 42 - 47 - 49 - 51 - 52 - 54 - 57 - 60 - 62 - 70 - 72 - 75 - 80
ON NUMARA HAKKINDA BİLGİ
On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.
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