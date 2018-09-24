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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 21:28, Son Güncelleme:

MPİ 24 Eylül On Numara çekiliş sorgulama | On Numara oyunu sonuçları

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MPİ 24 Eylül On Numara çekiliş sorgulama | On Numara oyunu sonuçları

MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 24 Eylül 2018 tarihli 842’inci çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat’taki merkezinde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. 842. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 24 Eylül 2018 tarihli On numara çekiliş sonuçları...

24 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 842’inci hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta, 10 bilen 2 kişi, 164 bin 632 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları On Numara sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 842.  hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu;

3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 24 - 26 - 29 - 30 - 31 - 40 - 41 - 49 - 52 - 53 - 55 - 62 - 65 - 77

MPİ 24 Eylül On Numara çekiliş sorgulama | On Numara oyunu sonuçları

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 164 bin 632 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 841'inci hafta çekilişinde 9 bilen 111 kişi 1977 lira 65'er kuruş, 8 bilen 1865 kişi 117 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 445 kişi 22 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 113 bin 78 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 11 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 195 bin 101 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 874 bin 932 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 487 bin 800 lira 31 kuruş aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Edirne ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Geçtiğimiz hafta kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 2, 3, 11, 13, 18, 19, 26, 29, 34, 38, 43, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 69, 72, 79

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