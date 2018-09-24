MPİ 24 Eylül On Numara çekiliş sorgulama | On Numara oyunu sonuçları
MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 24 Eylül 2018 tarihli 842’inci çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat’taki merkezinde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. 842. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 24 Eylül 2018 tarihli On numara çekiliş sonuçları...
24 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU
MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 842’inci hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta, 10 bilen 2 kişi, 164 bin 632 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları On Numara sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...
Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 842. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu;
3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 24 - 26 - 29 - 30 - 31 - 40 - 41 - 49 - 52 - 53 - 55 - 62 - 65 - 77
GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 164 bin 632 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 841'inci hafta çekilişinde 9 bilen 111 kişi 1977 lira 65'er kuruş, 8 bilen 1865 kişi 117 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 445 kişi 22 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 113 bin 78 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 11 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Toplam 2 milyon 195 bin 101 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 874 bin 932 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 487 bin 800 lira 31 kuruş aktarıldı.
Öte yandan geçtiğimiz haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Edirne ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Geçtiğimiz hafta kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 2, 3, 11, 13, 18, 19, 26, 29, 34, 38, 43, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 69, 72, 79
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