Milli Piyango 17 Aralık On Numara çekiliş sorgulama | On Numara oyunu sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara oyunun çekilişi, bu akşam noter huzurunda yapıldı. 854'üncü hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 17 Aralık 2018 tarihli On numara çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 158 lira 95'er kuruş, 8 bilen bin 777 kişi 130 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 769 kişi 24 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 110 bin 442 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 188 bin 726 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 309 bin 396 lira 90 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 920 bin 490 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 513 bin 199 lira 31 kuruş aktarıldı.

17 ARALIK 2018 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ

On Numara'da bu akşam 854'üncü hafta heyecanı yaşandı. Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 854'üncü hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu;

6 - 9 - 15 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27 - 33 - 35 - 44 - 46 - 48 - 50 - 62 - 65 - 67 - 70 - 71 - 72 - 75 - 80

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

ON NUMARA HAKKINDA BİLGİ

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.