Milli Piyango 29 Nisan On Numara çekilişi sorgulama | On Numara oyunu sonuçları açıklandı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. 873. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 29 Nisan 2019 tarihli 873. çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 29 Nisan 2019 tarihli On numara çekiliş sonuçları...
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 90 kişi 2 bin 817 lira 25'şer kuruş, 8 bilen bin 797 kişi 141 lira 15'er kuruş, 7 bilen 19 bin 305 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 120 bin 412 kişi 4 lira 25'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 209 bin 828 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden ve Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 884 bin 914 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 10 bin 440 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 563 bin 382 lira 86 kuruş aktarıldı.
MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 873. hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 873. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu;
11 - 16 - 20 - 21 - 22 - 28 - 30 - 33 - 34 - 37 - 43 - 50 - 55 - 57 - 59 - 61 - 62 - 63 - 68 - 73 - 78 - 79
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