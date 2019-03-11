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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Milli Piyango 11 Mart On Numara çekilişi sorgulama! On Numara oyunu sonuçları açıklandı

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Milli Piyango 11 Mart On Numara çekilişi sorgulama! On Numara oyunu sonuçları açıklandı

MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 11 Mart 2019 tarihli 866'ncı çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat’taki merkezinde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. 866'ncı hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, 11 Mart 2019 tarihli On numara çekiliş sonuçları...

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 174 bin 103 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 78 kişi 2 bin 976 lira 55'şer kuruş, 8 bilen bin 683 kişi 138 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 404 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 107 bin 401 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 607 kişi 3 lira ikramiye kazandı. 

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Muratpaşa ve Denizli'nin Pamukkale ilçelerinden yatırdığı belirlendi. 
Toplam 2 milyon 321 bin 357 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 924 bin 796 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 515 bin 857 lira 22 kuruş aktarıldı. 

11 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 866'ncı hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu.

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 866'ncı hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu;

4- 12- 20 - 24 - 26 - 27 -  29 - 31 - 35 - 38 - 39 - 41 - 53 - 56 - 58 - 59 - 63 - 69 - 70 - 74 - 76 - 80

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

Milli Piyango 11 Mart On Numara çekilişi sorgulama On Numara oyunu sonuçları açıklandı

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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