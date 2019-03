Milli Piyango 11 Mart On Numara çekilişi sorgulama! On Numara oyunu sonuçları açıklandı

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. 866'ncı hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, 11 Mart 2019 tarihli On numara çekiliş sonuçları...

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 174 bin 103 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 78 kişi 2 bin 976 lira 55'şer kuruş, 8 bilen bin 683 kişi 138 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 404 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 107 bin 401 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 607 kişi 3 lira ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Muratpaşa ve Denizli'nin Pamukkale ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 321 bin 357 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 924 bin 796 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 515 bin 857 lira 22 kuruş aktarıldı.

11 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 866'ncı hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu.

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 866'ncı hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu;

4- 12- 20 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 35 - 38 - 39 - 41 - 53 - 56 - 58 - 59 - 63 - 69 - 70 - 74 - 76 - 80

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA