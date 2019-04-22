On Numara çekilişleri tamamlandı | 22 Nisan Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu sorgulama
Şans oyunu tutkunlarının en çok rağbet gösterdiği On Numara oyununun 22 Nisan tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da noter huzurunda tamamlanan çekilişle, haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Peki, On Numara'nın 872. hafta çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı. İşte, 22 Nisan Milli Piyango On Numara çekilişleri ve sonuç sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balat'ta bulunan ofisinde noter huzurunda tamamlanan çekilişle On Numara şans oyununun bu hafta kazandıran numaraları açıklandı. Geçtiğimiz çekilişte On Numara'da 10 bilen 12 kişi, 28 bin 127 lira 25'er kuruş ikramiye kazanmıştı. İşte, 872. hafta çekiliş heyecanının yaşandığı 22 Nisan 2019 tarihli On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar.
22 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Ankara'da saat 21.15'te başlayan çekilişle On Numara'nın 872. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara'nın bu hafta ikramiye kazandıran numaraları şunlar oldu;
3,4,10,11,12,17,20,22,23,29,34,35,41,50,51,55,56,60,62,67,70,77
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GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 28 bin 127 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 144 kişi bin 563 lira 25'er kuruş, 8 bilen 2 bin 69 kişi 108 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 327 kişi 21 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 120 bin 870 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 474 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 8'i kuponlarını Bursa'nın Karacabey diğerlerinin ise Adana'nın Yüreğir, İstanbul'un Kadıköy, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinden yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 250 bin 151 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 896 bin 686 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 500 bin 33 lira 84 kuruş aktarıldı.
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