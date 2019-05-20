On Numara çekilişleri tamamlandı | 20 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOn Numara çekilişleri tamamlandı | 20 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama
GeriGündem On Numara çekilişleri tamamlandı | 20 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.05.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

On Numara çekilişleri tamamlandı | 20 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
On Numara çekilişleri tamamlandı | 20 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

On Numara oyununun 876'ncı hafta çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile tamamlandı. On Numara'nın 20 Mayıs tarihli çekilişinde, haftanın ikramiye kazandıran numaraları belli oldu. Peki, On Numara oyununda bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 20 Mayıs tarihli Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 20 Mayıs tarihli 876'ncı hafta çekiliş sonuçları noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. On Numara'da geçen hafta 9 bilen 80 kişi 2 bin 678'er lira, 8 bilen 1794 kişi 119'ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22'şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 876'ncı hafta heyecanının yaşandığı, On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

20 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te başlayan çekilişle, On Numara'nın 20 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

2,7,8,9,11,21,27,29,33,38,39,41,42,46,50,55,63,70,72,76,77,79

On Numara çekilişleri tamamlandı | 20 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

 

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! 249 gözaltı kararı

İlk ve ortada da sistem değişecek

Hamile kadını otomobilden attı

Sararların dehşet gecesi: Kasada ne varsa alıp gittiler