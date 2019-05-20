On Numara çekilişleri tamamlandı | 20 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama
On Numara oyununun 876'ncı hafta çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile tamamlandı. On Numara'nın 20 Mayıs tarihli çekilişinde, haftanın ikramiye kazandıran numaraları belli oldu. Peki, On Numara oyununda bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 20 Mayıs tarihli Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 20 Mayıs tarihli 876'ncı hafta çekiliş sonuçları noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. On Numara'da geçen hafta 9 bilen 80 kişi 2 bin 678'er lira, 8 bilen 1794 kişi 119'ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22'şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 876'ncı hafta heyecanının yaşandığı, On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
20 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.15'te başlayan çekilişle, On Numara'nın 20 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
2,7,8,9,11,21,27,29,33,38,39,41,42,46,50,55,63,70,72,76,77,79
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ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
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