883'üncü On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On numara sonuç sorgulama ekranı
MPİ'nin en çok tercih edilen oyunlarından On Numara'da 883'üncü hafta çekilişi tamamlandı. On Numara çekilişinin ardından, bu hafta kazandıran şanslı numaralar sorgulanmaya başladı. Peki, bu hafta On Numara'da hangi numaralar kazandı?
Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği haftanın On Numara çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) haftanın ilk iş günü çekilişi düzenlenen On Numara oyununda, 883'üncü hafta heyecanı sonra erdi. Noter huzurunda yapılan MPİ On Numara çekilişi sonrası, haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, 8 Temmuz 2019 tarihli 883'üncü MPİ On Numara sonuçları...
On Numara'nın temmuz ayındaki ikinci çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. 883'üncü hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da, haftanın kazanan şanslı numaraları 21:15'te başlayan çekilişle birlikte belli oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 1 - 2 - 6 - 9 - 10 - 12 -15 - 23 - 30 - 32 - 44 - 46 - 47 - 52 -61 - 69 - 72 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80
ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA
On Numara oyununun 882. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 327 bin 932 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 95 kişi 2 bin 301'er lira, 8 bilen bin 543 kişi 142 lira 5'er kuruş, 7 bilen 16 bin 354 kişi 25 lira 45'er kuruş, 6 bilen 103 bin 130 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 664 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Aydın'nın Söke ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 186 bin 202 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 871 bin 412 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 822 lira 71 kuruş aktarıldı.
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