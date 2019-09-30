On Numara çekilişi ne zaman, hangi gün çekiliyor? MPİ On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOn Numara çekilişi ne zaman, hangi gün çekiliyor? MPİ On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?
GeriGündem On Numara çekilişi ne zaman, hangi gün çekiliyor? MPİ On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
30.09.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

On Numara çekilişi ne zaman, hangi gün çekiliyor? MPİ On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
On Numara çekilişi ne zaman, hangi gün çekiliyor? MPİ On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununu çekilişinin hangi gün yapıldığı ve noter huzurundaki çekilişin saat kaçta başladığı, şans oyunu tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, On Numara çekilişi ne zaman? On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?

'On Numara çekilişi ne zaman?', 'On Numara çekilişi hangi gün?' ve 'On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?' gibi soruların yanıtları, milyoner olma hayaliyle şans oyunları oynayan vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, MPİ On Numara çekilişi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur.

Çekilişi ise her haftanın ilk iş günü yani pazartesi yapılır. MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekiliş saat 21:15'te başlıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ankara'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'nde öldürülmüştü! Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme
İstanbul Valiliği o listeyi duyurdu! İşte o okullar...
İstanbul'daki 5.8'lik depremden yeni görüntü! THY görevlisi yolcuyu böyle korudu