On Numara çekilişi ne zaman, hangi gün çekiliyor? MPİ On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?

'On Numara çekilişi ne zaman?', 'On Numara çekilişi hangi gün?' ve 'On Numara çekilişi saat kaçta başlıyor?' gibi soruların yanıtları, milyoner olma hayaliyle şans oyunları oynayan vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, MPİ On Numara çekilişi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur.

Çekilişi ise her haftanın ilk iş günü yani pazartesi yapılır. MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekiliş saat 21:15'te başlıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.