On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı.. 22 Temmuz On Numara sonuç sorgulama
On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişin ardından 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar internette hız kazandı. Peki, On Numara'nın 885. haftasında ikramiye kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 22 Temmuz MPİ On Numara sonuçları.
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. 885. hafta heyecanının yaşandığı On Numara oyununda, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini merak edenler MPİ'nin internet sitesine yoğun talep gösteriyor. Peki, On Numara'da hangi numaralar çıktı? İşte, 22 Temmuz On Numara sonuçları sorgulama sayfası.
22 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişle, On Numara'nın . 885'nci haftasında ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
2-14-18-19-22-24-25-27-33-36-38-39-43-46-49-50-51-56-71-74-77-78
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA OYUNU HAKKINDA
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
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