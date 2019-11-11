On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı... 11 Kasım Milli Piyango sorgulama
Pazartesi günleri düzenlenen On Numara oyununun 901. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nce gerçekleşti. Şans oyunu meraklılarının ilgi gösterdiği On Numara'da, ikramiye kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı MPİ'in internet sitesinden erişime açıldı. Peki, On Numara'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları.
MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara'nın 11 Kasım Pazartesi günkü çekiliş sonuçları noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından belli oldu. On Numara oyununda geçen hafta 139 bin TL'nin 4 kişiye çıkmasıyla, On Numara'ya bu hafta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saat 21.15'te yapılan çekiliş sonrası, doğru numaraları tahmin eden bazı vatandaşlar ikramiyelerine kavuştu. İşte, MPİ On Numara sorgulama ekranı ve haftanın şanslı numaraları.
11 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun 901'inci hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te tamamlandı. On Numara'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;
4-7-9-10-12-17-19-22-24-27-32-37-41-45-62-64-70-74-75-76-78-80
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ON NUMARA'DA GEÇEN PAZARTESİ NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun geçen haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 1 - 10 - 25 - 27 - 29 - 38 - 39 - 40 - 43 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 62 -64 - 68 - 74 - 75- 77 - 78 olarak belirlendi.
ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
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