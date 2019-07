Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara şans oyununun 29 Temmuz tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. 886. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da bu hafta ikramiye kazanan numaralar MPİ'nin internet sitesinde yapılan canlı çekilişin ardından belli oldu. Peki, On Numara'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara oyununun 886. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 66 bin 90 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 608 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 481 kişi 88 lira 80'er kuruş, 7 bilen 23 bin 830 kişi 17 lira 80'er kuruş, 6 bilen 136 bin 168 kişi 3 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 404 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Altındağ, Bursa'nın Osmangazi, Mersin'in Tarsus, İstanbul'un Ümraniye ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruş aktarıldı.

29 TEMMUZON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:15'te noter huzurunda On Numara'nın 886. hafta çekilişi gerçekleşti. On Numara'nın 29 Temmuz Pazartesi tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

3,4,5,6,7,8,11,13,23,26,35,36,42,46,49,52,53,54,56,60,61,76

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 82 kişi 2 bin 793'er lira, 8 bilen bin 701 kişi 134 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 774 kişi 24 lira 65'er kuruş, 6 bilen 109 bin 980 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 188 bin 473 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun İzmir'in Menemen ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 289 bin 979 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 912 bin 916 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 884 lira 36 kuruş aktarıldı.