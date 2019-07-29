Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (MPÄ°) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen On Numara ÅŸans oyununun 29 Temmuz tarihli Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 886. hafta heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± On Numara'da bu hafta ikramiye kazanan numaralar MPÄ°'nin internet sitesinde yapÄ±lan canlÄ± Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndan belli oldu. Peki, On Numara'da hangi numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, 29 Temmuz On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±...

On Numara oyununun 886. hafta Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen 5 kiÅŸi 66 bin 90 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu haftaki Ã§ekiliÅŸte 9 bilen 137 kiÅŸi bin 608 lira 85'er kuruÅŸ, 8 bilen 2 bin 481 kiÅŸi 88 lira 80'er kuruÅŸ, 7 bilen 23 bin 830 kiÅŸi 17 lira 80'er kuruÅŸ, 6 bilen 136 bin 168 kiÅŸi 3 lira 20'ÅŸer kuruÅŸ, hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyen 163 bin 404 kiÅŸi 3 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ã‡ekiliÅŸte bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan kuponlarÄ±n, Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ, Bursa'nÄ±n Osmangazi, Mersin'in Tarsus, Ä°stanbul'un Ãœmraniye ve Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§elerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruÅŸ ikramiyenin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiliÅŸte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruÅŸ aktarÄ±ldÄ±.

29 TEMMUZÂON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

MPÄ° tarafÄ±ndan saat 21:15'te noter huzurunda On Numara'nÄ±n 886. hafta Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸti. On Numara'nÄ±n 29 Temmuz Pazartesi tarihli Ã§ekiliÅŸinde ÅŸu numaralar Ã§Ä±ktÄ±;

3,4,5,6,7,8,11,13,23,26,35,36,42,46,49,52,53,54,56,60,61,76

ON NUMARA MPÄ° SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'NIN GEÃ‡EN HAFTAKÄ° Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE NE OLMUÅžTU?

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu haftaki Ã§ekiliÅŸte 9 bilen 82 kiÅŸi 2 bin 793'er lira, 8 bilen bin 701 kiÅŸi 134 lira 75'er kuruÅŸ, 7 bilen 17 bin 774 kiÅŸi 24 lira 65'er kuruÅŸ, 6 bilen 109 bin 980 kiÅŸi 4 lira 15'er kuruÅŸ, hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyen 188 bin 473 kiÅŸi 3 lira 15'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ã‡ekiliÅŸte bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan kuponun Ä°zmir'in Menemen ilÃ§esinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Toplam 2 milyon 289 bin 979 lira 65 kuruÅŸ ikramiyenin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiliÅŸte, kamuya KDV olarak 912 bin 916 lira 37 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak 508 bin 884 lira 36 kuruÅŸ aktarÄ±ldÄ±.