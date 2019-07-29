MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriOn Numara'da bu hafta 66 bin TL sahibini buldu.. 29 Temmuz MPÄ° On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ±
GeriGÃ¼ndem On Numara'da bu hafta 66 bin TL sahibini buldu.. 29 Temmuz MPÄ° On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
29.07.2019 - 21:22, Son GÃ¼ncelleme:

On Numara'da bu hafta 66 bin TL sahibini buldu.. 29 Temmuz MPÄ° On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
On Numara'da bu hafta 66 bin TL sahibini buldu.. 29 Temmuz MPÄ° On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ±

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan Ã§ekiliÅŸi yapÄ±lan On Numara'nÄ±n 886. hafta Ã§ekiliÅŸleri gerÃ§ekleÅŸti. On Numara'nun 29 Temmuz tarihli Ã§ekiliÅŸinde, 10 bilen 5 kiÅŸi 66 bin 90 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±. Ã‡ekiliÅŸin ardÄ±ndan, On Numara'da hangi ÅŸanslÄ± ve talihli numaralarÄ±n ikramiye kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± merak konusu oldu. Peki, On Numara'da hangi numaralar Ã§Ä±ktÄ±? Ä°ÅŸte, 29 Temmuz MPÄ° On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve sorgulama ekranÄ±.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (MPÄ°) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen On Numara ÅŸans oyununun 29 Temmuz tarihli Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 886. hafta heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± On Numara'da bu hafta ikramiye kazanan numaralar MPÄ°'nin internet sitesinde yapÄ±lan canlÄ± Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndan belli oldu. Peki, On Numara'da hangi numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, 29 Temmuz On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±...

On Numara oyununun 886. hafta Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen 5 kiÅŸi 66 bin 90 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu haftaki Ã§ekiliÅŸte 9 bilen 137 kiÅŸi bin 608 lira 85'er kuruÅŸ, 8 bilen 2 bin 481 kiÅŸi 88 lira 80'er kuruÅŸ, 7 bilen 23 bin 830 kiÅŸi 17 lira 80'er kuruÅŸ, 6 bilen 136 bin 168 kiÅŸi 3 lira 20'ÅŸer kuruÅŸ, hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyen 163 bin 404 kiÅŸi 3 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ã‡ekiliÅŸte bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan kuponlarÄ±n, Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ, Bursa'nÄ±n Osmangazi, Mersin'in Tarsus, Ä°stanbul'un Ãœmraniye ve Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§elerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruÅŸ ikramiyenin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiliÅŸte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruÅŸ aktarÄ±ldÄ±.

29 TEMMUZÂON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

MPÄ° tarafÄ±ndan saat 21:15'te noter huzurunda On Numara'nÄ±n 886. hafta Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸti. On Numara'nÄ±n 29 Temmuz Pazartesi tarihli Ã§ekiliÅŸinde ÅŸu numaralar Ã§Ä±ktÄ±;

3,4,5,6,7,8,11,13,23,26,35,36,42,46,49,52,53,54,56,60,61,76

On Numarada bu hafta 66 bin TL sahibini buldu.. 29 Temmuz MPÄ° On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

ON NUMARA MPÄ° SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'NIN GEÃ‡EN HAFTAKÄ° Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE NE OLMUÅžTU?

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu haftaki Ã§ekiliÅŸte 9 bilen 82 kiÅŸi 2 bin 793'er lira, 8 bilen bin 701 kiÅŸi 134 lira 75'er kuruÅŸ, 7 bilen 17 bin 774 kiÅŸi 24 lira 65'er kuruÅŸ, 6 bilen 109 bin 980 kiÅŸi 4 lira 15'er kuruÅŸ, hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyen 188 bin 473 kiÅŸi 3 lira 15'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ã‡ekiliÅŸte bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan kuponun Ä°zmir'in Menemen ilÃ§esinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Toplam 2 milyon 289 bin 979 lira 65 kuruÅŸ ikramiyenin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiliÅŸte, kamuya KDV olarak 912 bin 916 lira 37 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak 508 bin 884 lira 36 kuruÅŸ aktarÄ±ldÄ±.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Haber Gündemi

SÄ±radaki Haber
Bakan Kurumâ€™dan Salda GÃ¶lÃ¼ mesajÄ±
At binme sÄ±rasÄ± kavgasÄ±nda 'bebeÄŸe yumruk' iddiasÄ±
'Sosyal medyadan izledim... Sonradan Ã¶ÄŸrendim ki o benim Ã§ocuÄŸummuÅŸ'
TÃ¼rkiye'yi dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren olayda genÃ§ kÄ±z ilk kez konuÅŸtu