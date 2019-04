On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 8 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balat'ta bulunan ofisinde tamamlanan, 8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle, heyecanlı bekleyiş sona erdi ve On Numara'da kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde, bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazanmıştı. İşte, 8 Nisan tarihinde düzenlenen On Numara'nın 870. hafta çekilişinde kazandıran talihli numaralar...

8 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Ankara'da saat 21.15'te başlayan On Numara çekiliş sonuçları tamamlandı ve heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekilişle On Numara'da bu hafta kazanan numaralar şunlar oldu;

1,3,6,7,12,18,22,23,25,26,30,33,37,41,47,49,53,55,63,66,71,73

GEÇEN HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

