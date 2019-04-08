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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.04.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 8 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 8 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara çekilişleri tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda yapılan çekilişle, On Numara'nın 870. hafta çekilişinde kazandıran talihli numaralar belli oldu. Şans oyunu meraklılarının her hafta oynadığı On Numara'da ikramiyeyi kazanan bazı vatandaşlar hayallerine kavuştu. Peki, On Numara'da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandı? İşte, 8 Nisan Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balat'ta bulunan ofisinde tamamlanan, 8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle, heyecanlı bekleyiş sona erdi ve On Numara'da kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde, bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazanmıştı. İşte, 8 Nisan tarihinde düzenlenen On Numara'nın 870. hafta çekilişinde kazandıran talihli numaralar...

8 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Ankara'da saat 21.15'te başlayan On Numara çekiliş sonuçları tamamlandı ve heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekilişle On Numara'da bu hafta kazanan numaralar şunlar oldu;

1,3,6,7,12,18,22,23,25,26,30,33,37,41,47,49,53,55,63,66,71,73

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 8 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

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GEÇEN HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı belirlendi.  Toplam 2 milyon 111 bin 165 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 95 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 147 lira 82 kuruş aktarıldı.

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