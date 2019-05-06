On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 6 Mayıs Milli Piyango On Numara sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununun 6 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. 874. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da ikramiye kazandıran talihli numaralar belli oldu ve zengin olma hayali kuran bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, On Numara'da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte, 6 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'ndeki ofisinde noter huzurunda düzenlenen çekilişle, On Numara oyununun 874. hafta sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği On Numara'da haftanın şanslı numaraları ve illeri belli oldu. İşte, On Numara'nın 6 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları.
6 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.15'te başlayan kura ile On Numara'nın 6 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara'nın bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
7,8,12,14,15,18,23,30,32,40,41,42,47,57,60,61,63,68,69,70,71,75
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GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara'nın geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 9 bilen 90 kişi 2 bin 817 lira 25'şer kuruş, 8 bilen bin 797 kişi 141 lira 15'er kuruş, 7 bilen 19 bin 305 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 120 bin 412 kişi 4 lira 25'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 209 bin 828 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
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