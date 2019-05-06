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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 6 Mayıs Milli Piyango On Numara sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 6 Mayıs Milli Piyango On Numara sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununun 6 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. 874. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da ikramiye kazandıran talihli numaralar belli oldu ve zengin olma hayali kuran bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, On Numara'da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte, 6 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'ndeki ofisinde noter huzurunda düzenlenen çekilişle, On Numara oyununun 874. hafta sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği On Numara'da haftanın şanslı numaraları ve illeri belli oldu.  İşte, On Numara'nın 6 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları.

6 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te başlayan kura ile On Numara'nın 6 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara'nın bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

7,8,12,14,15,18,23,30,32,40,41,42,47,57,60,61,63,68,69,70,71,75

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 6 Mayıs Milli Piyango On Numara sorgulama

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 GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara'nın geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 9 bilen 90 kişi 2 bin 817 lira 25'şer kuruş, 8 bilen bin 797 kişi 141 lira 15'er kuruş, 7 bilen 19 bin 305 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 120 bin 412 kişi 4 lira 25'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 209 bin 828 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

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