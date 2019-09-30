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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Eylül Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Eylül Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

On Numara'nın 895. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda pazartesi akşamı gerçekleşti. Saat 21:15'te yapılan çekiliş sonrası, On Numara'nın bu haftaki çekilişinde, ikramiye kazandıran talihli numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar bu hafta hangileri oldu? İşte, 30 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Zengin olmak isteyen vatandaşların büyük umutlarla oynadığı On Numara'nın 30 Eylül 2019 tarihli çekilişinin sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta On Numara'da 10 bilen 1 kişi, 525 bin 483 lira 50'şer kuruş ikramiye kazanmıştı. On Numara'nın son çekilişinde büyük ikramiyenin sahiplerini bulmasıyla, bu hafta ikramiye kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, MPİ On Numara çekiliş sorgulama sayfası.

30 EYLÜL 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'nın 30 Eylül 2019 Pazartesi günkü çekilişi saat 21:15'te tamamlandı. 895'inci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1-5-12-13-22-30-31-33-34-35-40-45-55-58-63-68-70-71-72-74-75-79

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı 30 Eylül Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

On Numara oyununun 894. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 525 bin 483 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 120 kişi 2 bin 919 lira 50'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 504 kişi 140 lira 15'er kuruş, 7 bilen 23 bin 177 kişi 21 lira 55'şer kuruş, 6 bilen 137 bin 156 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 345 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA BİLETLERİ İÇİN MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN UYARI

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

 

 

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