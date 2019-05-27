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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 27 Mayıs Milli Piyango On Numara sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 27 Mayıs Milli Piyango On Numara sorgulama

877'nci hafta heyecanının yaşandığı On Numara şans oyununun 27 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle, On Numara'da haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Peki, On Numara'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 27 Mayıs Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara'nın çekilişleri tamamlandı. 27 Mayıs tarihli çekilişle, 877. hafta heyecanının yaşandığı On Numara oyununda, ikramiye kazandıran iller ve numaralar belli oldu. İşte, 27 Mayıs On Numara sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

27 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

Saat 21.15'te başlayan çekilişle, On Numara'nın 877. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1,2,5,7,8,10,18,19,21,24,28,30,35,41,42,49,62,67,70,74,75,80

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 27 Mayıs Milli Piyango On Numara sorgulama

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 72 kişi 3 bin 2'şer lira, 8 bilen 1727 kişi 125'er lira, 7 bilen 17 bin 252 kişi 23'er lira, 6 bilen 107 bin 157 kişi 4 lira 5'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 147 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların İstanbul'un Bakırköy, Sakarya'nın Hendek, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 161 bin 700 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 512 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 480 bin 377 lira aktarıldı.

 

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