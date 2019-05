On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 27 Mayıs Milli Piyango On Numara sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara'nın çekilişleri tamamlandı. 27 Mayıs tarihli çekilişle, 877. hafta heyecanının yaşandığı On Numara oyununda, ikramiye kazandıran iller ve numaralar belli oldu. İşte, 27 Mayıs On Numara sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

27 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

Saat 21.15'te başlayan çekilişle, On Numara'nın 877. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1,2,5,7,8,10,18,19,21,24,28,30,35,41,42,49,62,67,70,74,75,80

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 72 kişi 3 bin 2'şer lira, 8 bilen 1727 kişi 125'er lira, 7 bilen 17 bin 252 kişi 23'er lira, 6 bilen 107 bin 157 kişi 4 lira 5'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 147 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların İstanbul'un Bakırköy, Sakarya'nın Hendek, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 161 bin 700 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 512 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 480 bin 377 lira aktarıldı.