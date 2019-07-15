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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Temmuz MPİ On Numara sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Temmuz MPİ On Numara sorgulama

Her hafta büyük ilgiyle oynanan On Numara oyununun çekilişleri, Milli Piyango İdaresince (MPİ) gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan kura sonucu, 884'ncü hafta heyecanının yaşandığı On Numara 15 Temmuz çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Peki, bu hafta On Numara'da hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 15 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve kupon sorgulama ekranı.

Zengin olma hayaliyle vatandaşların rağbet gösterdiği On Numara'da bir haftalık heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21:15'te başlayan On Numara çekilişinde, bazı vatandaşların yine yüzü güldü. Geçtiğimiz hafta On Numara'da  10 bilen 1 kişi 336 bin 226 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, 884. haftada On Numara hangi illere ve kuponlara ikramiye kazandırdı? İşte, 15 Temmuz tarihli On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.

 15 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te düzenlenen On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar kurumun internet sitesinden açıklandı. 15 Temmuz 884'ncü hafta On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar şöyle;

1-10-13-14-17-21-22-25-26-30-32-41-43-45-52-53-57-59-61-71-73-76

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı 15 Temmuz MPİ On Numara sorgulama

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ON NUMARA'NIN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 219'ar lira, 8 bilen bin 688 kişi 133 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 232 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 107 bin 375 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 753 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 241 bin 489 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 893 bin 424 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 498 bin 108 lira 80 kuruş aktarıldı.

 

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