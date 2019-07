On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Temmuz MPİ On Numara sorgulama

Zengin olma hayaliyle vatandaşların rağbet gösterdiği On Numara'da bir haftalık heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21:15'te başlayan On Numara çekilişinde, bazı vatandaşların yine yüzü güldü. Geçtiğimiz hafta On Numara'da 10 bilen 1 kişi 336 bin 226 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, 884. haftada On Numara hangi illere ve kuponlara ikramiye kazandırdı? İşte, 15 Temmuz tarihli On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.

15 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te düzenlenen On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar kurumun internet sitesinden açıklandı. 15 Temmuz 884'ncü hafta On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar şöyle;

1-10-13-14-17-21-22-25-26-30-32-41-43-45-52-53-57-59-61-71-73-76

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 219'ar lira, 8 bilen bin 688 kişi 133 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 232 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 107 bin 375 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 753 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 241 bin 489 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 893 bin 424 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 498 bin 108 lira 80 kuruş aktarıldı.