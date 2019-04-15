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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 15 Nisan Milli Piyango On Numara çekiliş sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 15 Nisan Milli Piyango On Numara çekiliş sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günleri çekilişi tamamlanan On Numara oyununda kazandıran talihli numaralar açıklandı. On Numara'nın 15 Nisan tarihinde yapılan 871. hafta çekilişinde,  yine zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, On Numara'da bu haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, 15 Nisan Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balat'ta bulunan ofisinde On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Noter huzurunda tamamlanan çekilişle On Numara'nın kazandıran talihli numaraları belli oldu. On Numara'nın geçtiğimiz hafta tamamlanan çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 166 bin 292 lira 90'ar kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, On Numara'nın 871. hafta çekilişinde hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, MPİ tarafından düzenlenen 15 Nisan 2019 tarihli On Numara çekiliş sonuçları.

15 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Ankara'da saat 21.15'te başlayan çekilişle heyecanlı bekleyişin ardından On Numara'da kazandıran talihli numaralar açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle, On Numara'nın 871. haftasında şu numaralar kazandırdı;

1,2,6,8,11,12,14,23,26,27,29,34,36,41,42,51,54,58,67,69,77,79

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 15 Nisan Milli Piyango On Numara çekiliş sorgulama

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 GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 102 kişi 2 bin 173 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 25 kişi 109 lira 65'er kuruş, 7 bilen 20 bin 94 kişi 21 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 194 kişi 3 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 383 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ilçesinden ve Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 217 bin 224 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 883 bin 539 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 492 bin 716 lira 44 kuruş aktarıldı.

 

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