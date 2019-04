On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 1 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi yapılan 1 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda düzenlenen çekilişle birlikte, On Numara çekilişinde kazanan talihli numaralar da belli oldu.On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 158 bin 338 lira 25'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı öğrenildi. İşte milyonlarca vatandaşın zengin olma hayali ile oynadığı, 1 Nisan On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı..

On Numara çekilişleri MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde yapıldı. 869'uncu haftanın heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları da belli oldu. İşte 1 Nisan Milli Piyango On Numara sonuçları...

10 BİLEN 2 TALİHLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 111 bin 165 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 95 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 147 lira 82 kuruş aktarıldı.

1 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'da kazanan talihli numaralar açıklandı. Saat 21.45'te başlayan On Numara'nın 869'uncu hafta sonuçları şöyle;

4,5,10,15,16,22,31,36,38,42,43,48,59,61,62,64,65,70,73,74,79,80

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN