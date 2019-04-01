On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 1 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama
Her hafta Milli Piyango İdaresi(MPİ) tarafından Ankara'da düzenlenen, On Numara çekiliş sonuçları tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi olan On Numara'da bu hafta 10 bilen 2 kişi, 158 bin 338 lira 25'şer kuruş ikramiye kazandı. Peki, 1 Nisan On Numara sonuçlarında hangi numaralar kazandı? İşte, 869'ncu hafta Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi yapılan 1 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda düzenlenen çekilişle birlikte, On Numara çekilişinde kazanan talihli numaralar da belli oldu.On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 158 bin 338 lira 25'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı öğrenildi. İşte milyonlarca vatandaşın zengin olma hayali ile oynadığı, 1 Nisan On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı..
On Numara çekilişleri MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde yapıldı. 869'uncu haftanın heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları da belli oldu. İşte 1 Nisan Milli Piyango On Numara sonuçları...
10 BİLEN 2 TALİHLİ OLDU
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 111 bin 165 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 95 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 147 lira 82 kuruş aktarıldı.
1 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'da kazanan talihli numaralar açıklandı. Saat 21.45'te başlayan On Numara'nın 869'uncu hafta sonuçları şöyle;
4,5,10,15,16,22,31,36,38,42,43,48,59,61,62,64,65,70,73,74,79,80
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