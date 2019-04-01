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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 1 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 1 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

Her hafta Milli Piyango İdaresi(MPİ) tarafından Ankara'da düzenlenen, On Numara çekiliş sonuçları tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi olan On Numara'da bu hafta 10 bilen 2 kişi, 158 bin 338 lira 25'şer kuruş ikramiye kazandı. Peki, 1 Nisan On Numara sonuçlarında hangi numaralar kazandı? İşte, 869'ncu hafta Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi yapılan 1 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda düzenlenen çekilişle birlikte, On Numara çekilişinde kazanan talihli numaralar da belli oldu.On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 158 bin 338 lira 25'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı öğrenildi. İşte milyonlarca vatandaşın zengin olma hayali ile oynadığı, 1 Nisan On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı..

On Numara çekilişleri MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde yapıldı. 869'uncu haftanın heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları da belli oldu. İşte 1 Nisan Milli Piyango On Numara sonuçları...

10 BİLEN 2 TALİHLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı belirlendi.  Toplam 2 milyon 111 bin 165 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 95 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 147 lira 82 kuruş aktarıldı.

1 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'da kazanan talihli numaralar açıklandı. Saat 21.45'te başlayan On Numara'nın 869'uncu hafta sonuçları şöyle;

4,5,10,15,16,22,31,36,38,42,43,48,59,61,62,64,65,70,73,74,79,80

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | 1 Nisan Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

 

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