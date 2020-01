On Numara 912. hafta sonuçları ilan edildi! On Numara 27 Ocak 2020 sonuç sorgulama ekranı ve kazanan numaralar

912'nci hafta On Numara çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te tamamlandı. Zengin olmak isteyen vatandaşların umut kapısı olan On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi'nin canlı On Numara çekilişi sonrası belli oldu. Geçen hafta On Numara'da 10 bilen 5 kişinin, 115 bin 10'ar liralık ikramiyeyi kazanmasıyla, bu hafta On Numara kuponu hazırlayanların heyecanı arttı. İşte, 27 Ocak On Numara sonuçları ve On Numara ikramiye sorgulama sayfası.

27 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan canlı On Numara çekilişi sonrası haftanın kazandıran numaraları açıklandı. 27 Ocak 2020 On Numara çekilişinde şu numaralar çıktı;

On Numara'da geçen pazartesi ne olmuştu?

On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar lira kazanırken; 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 541 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara ikramiyeleri nereden alınır?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.