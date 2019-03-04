Ödül üç ile paylaştırıldı! On Numara 4 Mart sonuçları noter huzurunda açıklandı!
On Numara'nın 4 Mart akşamı saat 21.15'te başlanan kura çekilişinin ardından sonuçlar, Milli Piyango İdaresinin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Toplam 2 milyon 315 bin liranın dağıtıldığı çekilişte, büyük ikramiyenin tutarı ise 347 bin lira olarak ilan edildi. İşte, 4 Mart akşamına ait On Numara sonuçları ve kazanan iller hakkında bazı bilgiler
On Numara çekilişi, 4 Mart akşamı noter huzurunda açıklandı. 22 şanslı rakamı açıklayan müdürlük, 2 milyon 315 bin liranın dağıtılacağı kuponları belirledi. İşte, 4 Mart On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar
Kazandıran numaralar: 1, 9, 10, 13, 14, 20, 27, 28, 24, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 56, 58, 63, 70, 72, 73, 75
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ERZURUM / YAKUTİYE - HATAY / ANTAKYA - İZMİR / BALÇOVA
10 bilen kişi sayısı : 3 -Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 115.762,45 TL
9 bilen kişi sayısı : 86 -Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.692,60 TL
8 bilen kişi sayısı : 1.741 -Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 133,40 TL
7 bilen kişi sayısı : 17.556 -Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,15 TL
6 bilen kişi sayısı : 107.720 -Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 193.357 -Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL
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