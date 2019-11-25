On Numara 25 Kasım çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango On Numara sorgulama
Her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara oyununun 903. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan canlı On Numara çekilişinde, bu haftanın ikramiye kazandıran numaraları belli oldu. On Numara'da haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, Milli Piyango 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara'nın 25 Kasım Pazartesi günkü çekilişleri saat 21:15'te tamamlandı. Geçen haftaki son çekilişte, 579 bin 956 lira 85 kuruş ikramiyenin sahibini bulmasıyla, bu hafta On Numara'da hangi numaraların çıktığı merak konusu oldu. Peki, On Numara'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, 903'üncü hafta On Numara çekilişinde bu hafta çıkan şanslı rakamlar.
25 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun 903. hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te tamamlandı. On Numara'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun 902. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 579 bin 956 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 99 kişi 3 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1933 kişi 200 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 521 kişi 26 lira 95'er kuruş, 6 bilen 125 bin 862 kişi 4 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 222 bin 960 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karabük merkezden yatırıldığı belirlendi.
ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
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