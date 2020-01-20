On Numara 20 Ocak 2020 sonuç sorgulama ekranı! 911'inci On Numara çekiliş sonuçları ilan edildi (115 bin sahibini buldu)

On Numara sonuç sorgulama ekranı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından erişime açıldı. Haftanın ilk şans oyunu On Numara'da, zengin olma hayaliyle kuponlarını yapan vatandaşlar, 20 Ocak On Numara sonuçlarını araştırıyor. 911. hafta On Numara ikramiye sorgulama ekranı aracılığı ile haftanın ikramiye kazandıran numaraları öğrenilebilecek. Peki, On Numara sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara kupon sorgulama sayfası...

On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar lira kazanırken; 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 541 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez

ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

20 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te tamamlandı. 911'inci hafta On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara'da geçen hafta ne olmuştu?

On Numara oyununun 910. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 133 kişi 2 bin 934 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 424 kişi 161 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 757 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 143 bin 794 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 213 bin 902 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Sincan, Çanakkale'nin Gelibolu ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara kuponları nasıl yapılır?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.