On Numara 18 Kasım çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango On Numara sorgulama ekranı
Pazartesi günleri düzenlenen On Numara oyununun 902. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan canlı On Numara çekilişi sonrası, haftanın şanslı numaraları ilan edildi. Çekilişin ardından, On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki, On Numara'da hangi numaralar çıktı? İşte, 18 Kasım MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara'nın 18 Kasım 2019 tarihli çekilişleri saat 21.15'te tamamlandı. Geçen hafta On Numara oyununda 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Büyük ikramiyenin geçen hafta talihlilerini bulmasıyla, bu hafta On Numara'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki, On Numara'da bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 902'nci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da bu hafta çıkan numaralar.
18 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun 902. hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te tamamlandı. On Numara'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;
4-7-9-10-12-17-19-22-24-27-32-37-41-45-62-64-70-74-75-76-78-80
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun 901. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 315 lira 70'er kuruş, 8 bilen 2 bin 200 kişi 175'er lira 25 kuruş, 7 bilen 22 bin 390 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 790 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Maltepe, İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Akşehir ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
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