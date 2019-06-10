On Numara sonuçları hangi illere isabet etti? İşte, On Numara'da kazandıran numaralar
Her hafta Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilen 22 top arasından 10 adetini doğru bilenlerin büyük ikramiye almaya hak kazandığı On Numara çekilişinin ardından ikramiye tutarları netlik kazanacak. İşte, On Numara 10 Haziran sonuçları ve detaylı bilgiler
On Numara çekilişinin 10 Haziran 2019 tarihli sonuçları açıklandı. Kazandıran numaralar, noter huzurunda MPİ'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan merkezinde belirlendi. İşte, On Numara'nın 10 Haziran tarihli kazandıran numaraları
ON NUMARA 10 HAZİRAN SONUÇLARI
879. Hafta On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları şu şekilde; 2, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 37, 43, 45, 47, 52, 57, 61, 62, 65, 66, 77
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / PENDİK - TEKİRDAĞ / MALKARA
Çekiliş kapsamında 2 milyon 183 bin 786 lira dağıtılacak. Büyük ikramiye tutarı ise 327 bin 567 TL olacak.
10 bilen kişi sayısı :3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 109.189,55 TL
9 bilen kişi sayısı : 96 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.274,85 TL
8 bilen kişi sayısı : 1.779 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 123,05 TL
7 bilen kişi sayısı : 18.137 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL
6 bilen kişi sayısı :110.632 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :172.941 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL
ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
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