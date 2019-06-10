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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

On Numara sonuçları hangi illere isabet etti? İşte, On Numara'da kazandıran numaralar

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On Numara sonuçları hangi illere isabet etti? İşte, On Numara'da kazandıran numaralar

Her hafta Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilen 22 top arasından 10 adetini doğru bilenlerin büyük ikramiye almaya hak kazandığı On Numara çekilişinin ardından ikramiye tutarları netlik kazanacak. İşte, On Numara 10 Haziran sonuçları ve detaylı bilgiler

On Numara çekilişinin 10 Haziran 2019 tarihli sonuçları açıklandı. Kazandıran numaralar, noter huzurunda MPİ'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan merkezinde belirlendi. İşte, On Numara'nın 10 Haziran tarihli kazandıran numaraları

ON NUMARA 10 HAZİRAN SONUÇLARI

879. Hafta On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları şu şekilde; 2, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 37, 43, 45, 47, 52, 57, 61, 62, 65, 66, 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / PENDİK - TEKİRDAĞ / MALKARA

On Numara sonuçları hangi illere isabet etti İşte, On Numarada kazandıran numaralar

Çekiliş kapsamında 2 milyon 183 bin 786 lira dağıtılacak. Büyük ikramiye tutarı ise 327 bin 567 TL olacak.

10 bilen kişi sayısı :3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 109.189,55 TL
9 bilen kişi sayısı : 96 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.274,85 TL
8 bilen kişi sayısı : 1.779 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 123,05 TL
7 bilen kişi sayısı : 18.137 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL
6 bilen kişi sayısı :110.632 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :172.941 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

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