Ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Ön lisans başvuru tarihi
Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS sınavına kısa bir süre kalması ve lise mezunlarının katılım sağlayacağı 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları için son günlerin gelmesiyle birlikte, üniversitelerin iki yıllık eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların katılacağı 2018 KPSS ön lisans sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? Ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Devlet memuru olma hayalini gerçekleştirmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenleyeceği 2018 KPSS Ön lisans sınavına girme planları yapan iki yıllık ön lisans programlarından mezun vatandaşlar, 'Ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2018 KPSS Ön lisans sınavı hakkında detaylar...
Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan adayların ter dökeceği 2018 KPSS Ön lisans sınavı ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvurular ise 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak.
Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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