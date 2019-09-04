On binlerce mülteci daha gelebilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOn binlerce mülteci daha gelebilir
GeriGündem On binlerce mülteci daha gelebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İpek YEZDANİ
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

On binlerce mülteci daha gelebilir

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
On binlerce mülteci daha gelebilir

Washington merkezli uluslararası mülteci hakları kuruluşunun raporuna göre Rusya ve destek verdiği Esad rejimi tarafından İdlib’e düzenlenen son saldırılar, Suriye içinde bugüne kadarki en büyük toplu göç dalgasına sebep oldu. Türkiye’ye İdlib’den on binlerce mültecinin daha gelebileceğine dikkat çekilen raporda, Batılı ülkeler İdlib için yardım fonu sağlamaya, Türkiye de Suriye’nin kuzeyinde ek mülteci kampları kurmaya çağrıldı.

WASHINGTON merkezli uluslararası mülteci hakları kuruluşu ‘Refugees International’, Suriye’yle ilgili yayımladığı son raporda, Rusya ve destek verdiği Esad rejimi tarafından İdlib’e düzenlenen son saldırıların, Suriye içinde bugüne kadarki en büyük toplu göç dalgasına sebep olduğunu açıkladı.

İNSANİ KÂBUS YAŞANIYOR

Raporda saldırıların ardından 500 bin kişinin yerinden olduğu vurgulandı. İdlib’deki sivil nüfusun yaklaşık üçte ikisinin bugüne dek insani yardımlarla hayatta kaldığı belirtilen raporda, “Şu anda İdlib’de insani bir kâbus yaşanıyor” denildi. Raporda, İdlib’deki son durumla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Rusya tarafından desteklenen Suriye rejimi, muhalefetin bu son kalesini ele geçirmek için Suriye savaşının en kanlı fasıllarından biri haline gelen zalimce bir saldırı düzenledi. Bu saldırıların neticesinde çok sayıda sivil hayatını kaybetti ya da göçmek zorunda kaldı.

İdlib’deki sivil nüfusun yaklaşık yarısı zaten Esad rejimi tarafından yeniden ele geçirilen ülkenin diğer şehirlerinden göç etmişti. Sivillerin yaklaşık üçte ikisi de insani yardımlarla hayatta kalıyordu. Gelinen son aşamada İdlib’de artık insani bir kâbus yaşanıyor.

On binlerce mülteci daha gelebilir

SON ÜÇ AYDA 500’DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Son üç ayda rejimin ve Rusya’nın sivillerle silahlı grupları ayırt etmeden yaptığı hava bombardımanı sonucunda 500’den fazla sivil öldü ve binlerce kişi de yaralandı. Bundan daha endişe verici olanı da Rusya ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında hastaneler ve okullar dahil hayati önemdeki sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınmış olması.

Silahlı gruplar da rejimin kontrolü altındaki bölgeleri sivil-asker ayırımı yapmaksızın bombaladılar ve çok sayıda sivili öldürdüler. İlaveten terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) örgütü de buradaki sivillere karşı adam kaçırma, işkence ve cinayet gibi çok ciddi insan hakları ihlallerinde bulundu.

TÜRKİYE HIZLICA EK KAMPLAR İNŞA ETMELİ

Halihazırda 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, bu saldırıların neden olabileceği sonuçlardan dolayı çok endişeli. Saldırılardaki son tırmanış, bundan sonra da on binlerce Suriyeli mültecinin daha Türkiye sınırının öte yanında sığınma talebinde bulunmasına neden olabilir.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kontrolü altındaki bölgelerde hızlı bir şekilde ek mülteci kampları inşa etmesi ve Türkiye’nin içindeki mevcut mülteci kamplarının da kapasitesini arttırması için çabuk hareket etmesi gerekiyor.,

BATILI VE ARAP ÜLKELERİ ACİLEN FON SAĞLAMALI

Batılı ülkelerdeki insani yardım yorgunluğu ve yardımın Heyet Tahrir El Şam’a (HTŞ) gittiği endişesi nedeniyle insani yardımlarda önemli bir düşüş yaşandı, bu durum İdlib’deki sivillerin durumunu daha da karmaşık bir hale getirdi.

Batılı ülkelerin ve Körfez’deki Arap ülkelerinin İdlib’de hayat kurtarma aktiviteleri için gerekli finansal yardımı hemen temin etmeleri ve koruma, eğitim ve sağlık konularında acilen fon sağlamaları gerekiyor.

İdlib’den Türkiye’ye gelmekte olan mültecilerin geçici olarak barınması için Türkiye’ye gerekli finansal yardımı yapması gerekiyor.

GÖÇ DALGASI NASIL ARTTI

RUSYA’nın havadan verdiği destekle mayıs ayında başlattığı İdlib operasyonunda Han Şeyhun gibi stratejik noktaları ele geçiren Suriye rejiminin muhaliflerin elinde bulunan İdlib’e düzenlediği operasyonlar, son haftalarda şiddetini arttırmıştı. Geçen hafta hava saldırıları ve çatışmaların şiddetlenmesi sonrasında bölgede bulunan yüz binlerce sivil Türkiye sınırına doğru gelmişti.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Evi, kendisi, eski eşi ve çocuğu içerideyken yaktı
Hala sonuç yok...
Gece yarısı korkunç olay... Anne ve bebeği ölü bulundu
Türkiye onları konuşmuştu... Yeni detaylar ortaya çıktı