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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.06.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

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Aydın’ın Efeler ilçesinde, kız arkadaşıyla birlikte otomobilin içerisinde otururken omzuna falçata saplayan babasını araçla sürükleyen oğul, site duvarına çarparak durabildi. Duvarla otomobilin arasında kalan baba yaşam mücadelesi verirken; oğlu ve kız arkadaşının tedavisi sürüyor.

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  • Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi
  • Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi
  • Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi
  • Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan kapalı pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Sağlık Meslek Yüksekokulundan mezun olan Hasan K. (19), bugün yapılacak olan mezuniyet gecesi öncesi araç kiralayarak kız arkadaşı Aynur B. (19) ile dolaşmaya çıktı.

Hurdacılık yapan baba İsmet K., mora verdikleri Fatih Kapalı Pazaryerinde araç içerisinde oturup sohbet etmekte olan oğluyla karşı karşıya geldi. Aralarında daha önceden de kavgaların yaşandığı iddia edilen baba oğul, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

OMZUNA FALÇATA SAPLANINCA GAZA BASTI

Baba İsmet K., tartışmanın büyümesi üzerine elindeki falçatayı otomobilin sürücü koltuğunda oturan oğlunun sol omzuna sapladı. Bir anda kanlar içerisinde kalan Hasan K., aracın camını kapatmaya çalışarak gaza bastı.

Yarı kapanan cama sıkışan baba, otomobille birlikte sürüklendi. Büyük bir hızla kapalı pazaryerinde çıkan otomobil, kapının karşısındaki sitenin beton duvarına çarparak durabildi. Araç ile duvar arasında sıkışan baba İsmet K., başından ağır yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan kanlar içerisinde çıkartılan oğul Hasan K. ile kolundan yaralanan kız arkadaşı Aynur B., ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen baba İsmet K.’nin hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi. 

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