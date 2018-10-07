Omurilik soğanında meydana gelen beyincik dejenerasyonu nedir?
Omurilik soğanında meydana gelen beyincik dejenerasyonu, bir dizi projesiyle gündeme geldi. Beyinde olan rahatsızlıklar genel olarak çok kolay bilinmemekte ve teşhisi konulmamaktadır. Beyincik dejenerasyonu da bunlardan biridir. Peki, beyincik dejenerasyonu tam olarak nedir?
Beyincik dejenerasyonu, beyincik denilen kısmın zarar görmesi ile görülen ve yavaş yavaş kasların işlevsizliği ile devam eden ölümcül bir hastalıktır. Beyincik dejenerasyonu omurilik soğanında meydana geldiğinden tıpta herhangi bir tedavisi bulunmamaktadır. Dejeneresyon tıp dilinde organların bozulması, işlevini yitirmesi anlamına gelmektedir.
BEYİNCİK JENERASYONU HASTALIĞINDA YAŞANAN BAZI DURUMLAR
. Vücutta titremelerin ortaya çıkması ve giderek artması
•Kaslarda ki gücün azalması ve kasları kullanma yetisini zamanla kaybetme
•Dokunma ve acı duyma hissinin azalması
•Karaciğer hastalıklarının meydana gelmesi ve bunun da şeker hastalığına sebep olması,
•Konuşmada güçlük çekme ve diksiyon bozukluklarının meydana gelmesi,
•Bacaklarda görülen rahatsızlıklar sonucu sendeleyerek yürüme ve zamanla yürüme yitisini kaybetme •Vücutta dengeyi sağlayamama sonucu sallanarak yürüme
•Görme, konuşma ve duyma problemlerinin ortaya çıkması •Kalp kaslarının zayılamasına bağlı olarak kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkması
OMURİLİK SOĞANIYLA İLGİLİ BİLGİLER
Omurilik soğanı veya medulla oblongata, beyin sapının parçası olan, beyinle omurilik arasında yer alan bölge. Böylece beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Üstündeki ponstan sulcus pontobulbaris, altındaki omurilikten (medulla spinalis) foramen magnum ile ayrılır.
Beyne giren bütün sinirler omurilik soğanından geçer. Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezidir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi refleksleri kontrol eder. Ayrıca burada, kortikospinal yolun parçası olarak beynin sağ lobundan gelen motor sinirlerin çoğunluğu vücudun sol kısmına, sol lobundan gelen sinirler sağ kısmına gönderi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle