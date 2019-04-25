Omurilik felcine elektroterapi
İsviçre Federal Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen 'Wings For Life Vakfı' tarafından desteklenen elektrikli uyarım terapisi 'elektroterapi' omurilik felci geçiren İsviçreli David Mzee'nin yeniden adım atması sağladı.
Ünlü tıp dergisi Nature'da yayımlanan makaleye göre tedavi yöntemi bilim dünyasında çığır açtı.
Makalede tedaviyi değerlendiren İsviçre Federal Üniversitesi'nden araştırma ekibi, uyguladıkları titreşimlerin zamanlaması ile beynin uyarım sistemi ile eşleştirilerek sinir hücrelerinin kas sisteminde yeni bağlantı noktaları geliştirdiğini tespit etti.
Ekip, "Omurilik felci olan Mzee bacaklarındaki kaslara uygulanan beş aylık elektroterapi sayesinde artık desteksiz yürüyebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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