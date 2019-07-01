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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR (DHA)
01.07.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Omuriliğinde tümör olan Ateş Ayaz ameliyat edildi

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Omuriliğinde tümör olan Ateş Ayaz ameliyat edildi

İzmir'de yaşayan Nida- Murat Balcı çiftinin omuriliğinde tümör bulunan oğulları Ateş Ayaz'ın (2,5) ameliyatını İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Ateş Ayaz, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Balcı çifti, oğullarının ameliyatının iyi geçtiğini, narkozun etkisinin geçmesini beklediklerini söyledi.

Gaziemir'de yaşayan Murat (37) ve Nida Balcı (36) çiftinin oğulları Ateş Ayaz, omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği Ayaz, şarkıcı Haluk Levent, İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün devreye girmesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Operasyonu Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi gerçekleştirdi. Ayaz, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından çocuk yoğun bakım servisine alındı.

'TOPARLANMASI 1 YILI BULABİLİR'

Ateş Ayaz'ın babası Murat Balcı, ameliyat sonrası doktorlarıyla görüştüklerini belirterek, "Doktorlar bize ameliyatın beklediklerinden çok daha iyi geçtiğini söyledi. Kendisinden Allah razı olsun. Zorlu bir süreçten geçtik" dedi.

Kendileri için ameliyatın en kritik aşama olduğunu ve bunu atlattıklarını kaydeden Balcı, bundan sonraki süreç için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Ayaz'ın şu anda ellerini ve ayaklarını kullanamadığını dile getiren Balcı, oğlunun eski haline dönmesinin biraz zaman alacağını anlattı. Balcı, "Doktorlar, oğlumun ameliyata ellerini, kollarını kullanarak girmiş olması halinde, 1 ayda kendine gelebileceğini söylediler. Ama Ayaz'ın toparlanması, şimdi 1 yılı bulabilir. Olsun, hiç önemli değil. 1 yıl ben oğlumu sırtımda taşırım, getirip, götürürüm" diye konuştu.

Riskli bulunan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Selçuki'ye teşekkür eden Murat Balcı, "Bundan sonra oğlum bir süre yoğun bakımda kalacak. Zorlu bir ameliyattı. Kendine gelmesi, değerlerinin normale dönmesi bir süreç alacak. Hastane süreci 1 ayı bulabilir. Ne olur, biz de tam bilmiyoruz. Tek bildiğim ameliyatın güzel geçtiği. Çok mutluyum" dedi.

'SON ANDA UMUT IŞIĞI ÇIKTI'

Ateş Ayaz'ın annesi Nida Balcı ise "Çaresiz ve umutsuzdum. İstenen parayı bulmak çok zordu. Bir de oğlumun zamanı yoktu. Her an her şey olabilirdi. 1 gün mü var, 1 ay mı var; hiçbir şey bilmiyorduk. Sevenlerimizin ve sizlerin desteklerimizin desteği ile en zor kısmı atlattık. Mutluyum. Hastane bahçesinden bir kere bile ayrılamadım. Oğluma daha yakın hissetmek için sürekli bahçe içerisinde durdum. Her taraf sanki kapkaranlıktı. Şu anda gözümün önü aydınlandı. Hastane dışına çıkabiliyorum artık çünkü içim rahatladı. Son anda umut ışığı çıktı. O yolda ilerledik. Tanımadığımız, tanıdığımız birçok insan bize o kadar destek oldu. Gerek yardımlarıyla gerek dualarıyla her zaman yanımızda oldular. Ameliyattan sağ salim çıktı ya o bana yeterli. Bundan sonraki süreci bir şekilde atlatacağız. Bir şekilde oğlumun ellerini, kollarını kullanması için yardım edeceğiz. Daha umutluyum" diye konuştu.

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