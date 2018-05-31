Ömüre 20 yıl katıyor... WHO uyardı: Aşı olun

DÜNYA Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktör Yardımcısı Dr. Nedret Emiroğlu, Türkiye’de aşılar hakkında yanlış bilgilerin yayılması ve bunların halkın aşılara güveninde oluşturabileceği olumsuz etkilerden endişe duyduklarını söyledi. Dr. Nedret Emiroğlu, Atlantikten Çin sınırına kadar 53 ülke ve 900 milyon nüfusu kapsayan WHO Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab’ın baş danışmanlığı ve yardımcılığı görevinin yanı sıra Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü olarak da görev yapıyor. Dr. Emiroğlu, örgüt olarak Türkiye’de aşıyla ilgili kafa karışıklığı yaratan ve kamuoyunu yanlış bilgilendirerek insanların sağlığını etkileyen grupların sayısında artış gözlediklerini söyledi.

KIZIMIN AŞILARI TAM

Bir anne ve tıp doktoru olarak bilimsel kanıtlara dayanarak, kızına mevcut tüm aşıları yaptırdığını belirten Dr. Emiroğlu, “Aşılama, her yıl milyonlarca insanı hastalık, sakatlık ve ölümden kurtaran, en etkin ve ekonomik sağlık müdahalelerinden biri. Antibiyotiklerle beraber aşılar, insan ömrüne ortalama 20 yıl ekledi” dedi. Aşılamanın bir hak ve herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlatan Dr. Emiroğlu şunları söyledi:

KAFA KARIŞTIRIYORLAR

“Türkiye ve diğer ülkelerdeki ebeveynlerin büyük çoğunluğu aşılamanın yararlarının farkında. Ancak, aşılar hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasından ve bunların halkın aşılara olan güveninde oluşturabileceği olumsuz etkilerden endişe duyuyoruz. Ne yazık ki kafa karışıklığı yaratan ve kamuoyunu yanlış bilgilendirerek insanların sağlığını etkileyen bu grupların sayısında artış gözlemliyoruz. Bazı ebeveynlerin aşı yaptırmasının önündeki engelleri anlamamız ve onlara gerçek bilgileri aktararak aşı konusundaki tereddütlerini gidermemiz gerekiyor. Tüm bilimsel kanıtlar aşılanmanın en etkin ve güvenli koruyucu müdahalelerden biri olduğunu ve alternatifinin olmadığını açıkça gösteriyor.”

2 AYDA 11 BİN KIZAMIK

WHO faaliyetleri arasında kızamık ve kızamıkçık hastalıklarının ortadan kaldırılmasının öncelik aldığını vurgulayan Dr. Emiroğlu, “Avrupa ülkelerinin üçte ikisinde kızamık ortadan kalkmış olsa da bölgedeki bazı ülkelerde geçen yıl büyük kızamık salgınları gözlemledik. Bu yılın ilk iki ayında Avrupa Bölgesi ülkeleri toplam 11 bin kızamık vakası bildirdi. Hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek ve aşılanma oranlarını artırmak amacıyla bu hastalıklardan etkilenen ülkelerle sıkı bir işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.