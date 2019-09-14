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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.09.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

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Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 1997 yılında işlediği cinayet nedeniyle ömür boyu ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra firar ede hükümlü, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

Mustafa K., (45) iddiaya göre, 1997 yılında İstanbul'da 1997 yılında bir kişiyi öldürmek suçundan "kan gütme saikiyle adam öldürme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası aldı. Hükümlü, cezaevine girip 2015 yılında şartlı tahliye oldu. Ancak 2015 yılında bir olaya karıştığı için şartlı tahliyesini bozunca cezasının kalanını yatmak için hakkında yeniden yakalama kararı çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, tüm Türkiye'de aranan hükümlünün Adana'da olduğunu saptadı. Polis Yeşiloba Mahallesinde sanayi sitesinde olduğunu belirlediği şahsı, adrese baskın yaparak yakaladı. Hükümlü, emniyete getirilip işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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