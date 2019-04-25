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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN (DHA)
25.04.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Ömer için dereler karış karış aranıyor

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Ömer için dereler karış karış aranıyor

Van'ın Çaldıran İlçesinde Kaz Gölü’ne balık tutmak için giden ve 19 gündür kendisinden haber alınamayan Ömer Topgaç’ı (21) arama çalışmaları devam ediyor. Arama için Ankara’dan gelen 8 kişilik özel su altı timi ile Van’daki ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada bölgedeki dereler taranıyor. Şu ana kadar dere yataklarının 30 kilometrelik bölümünde arama gerçekleştirildi.

Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandere Mahallesi’nde yaşayan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar günü balık tutmak için Kaz Gölü’ne gitti. Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Topgaç’ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Topgaç’ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. 19 gündür sürdürülen arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarda Ankara’dan gelen 8 kişilik özel su ekibi de görevi yapıyor.

Ömer için dereler karış karış aranıyor
30 KİLOMETRELİK DERE YATAĞI TARANDI

Arama çalışmaları boyunca soğuk hava ve kar yağışı ekiplerin işini zorlaştırıyor. Özellikle derelerdeki görüş mesafesinin sıfır olması ekipleri daha da zorluyor. Çaldıran’da başlatılan arama çalışmaları Muradiye İlçesi’nde de devam ediyor. Ekipler şu ana kadar 30 kilometrelik dere yatağını aradı ancak Topgaç’ın izine rastlanamadı.

Ömer için dereler karış karış aranıyor
ÖMER'DEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORLAR

Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp Topgaç’ın ailesi ve yakınları da arama çalışmalarını takip edip destek veriyor. Amca Özcan Topgaç, 7 Nisan’da kaybolan yeğeninin bulunması için herkesin yoğun çaba göstererek çalıştığını belirtti ve “7 Nisan’dan bu yana haber alamıyoruz. Büyün ekipler seferber oldu ancak halen bulunamadı. Biz de burada gelecek haberi bekliyoruz. Umarız kısa sürede bulunur” dedi.

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