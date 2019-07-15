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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Ömer Halisdemir vurmuştu! İşte o hainin son anları...

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ÖKK'yi ele geçirmek isterken Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan cuntacı general Semih Terzi'nin son anları, darbeciler tarafından götürüldüğü GATA'da güvenlik kameralarına yansıdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yönetimi ele geçirmek üzere geldiği Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) Ömer Halisdemir tarafından vurulan cuntacı general Semih Terzi'nin son anları, darbeciler tarafından götürüldüğü GATA'da güvenlik kameralarına yansıdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sorumluluğunda bulunan Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nden önce Diyarbakır'a, buradan da CASA uçağıyla Ankara'ya gelen Semih Terzi, yönetimi devralmak üzere emrindeki askerlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK'ye geçti.

Burada eski albay Ümit Bak, eski yarbay Mehmet Ali Çelik, eski astsubay Turgay Usanmaz ve sivil kıyafetli eski astsubay Ali Kapucu tarafından karşılanan Terzi, karargah binası önüne geldiği sırada, Astsubay Ömer Halisdemir tarafından saat 02.16'da tabancayla vuruldu.

Karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koşan Halisdemir, Terzi ile hareket eden darbecilerce şehit edildi. Halisdemir'in sağ tarafından yaklaşıp 3-4 kez ateş ettiği Semih Terzi ise sıhhiyeciler Ali Kapucu ve Hüseyin Oğuz'un müdahalesinin ardından Ümit Bak'ın emriyle karargah binasına taşındı.

Binada bir odaya alınan Terzi'ye, serum bağlanıp bandaj uygulandı. Terzi, bir grup asker tarafından çarşafa konularak saat 02.50'de karargah binasından çıkarılıp GATA'ya nakledilmek üzere helikoptere alındı.

Eski pilot binbaşı Dursun Varlı ve eski pilot yüzbaşı Özalp Yeşil'in kullandığı helikoptere, Ali Kapucu ve Hüseyin Oğuz'un yanı sıra Fatih Şahin, Hasan Aksoy ve Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara refakatçı olarak bindi.

Terzi'yi taşıyan helikopter saat 03.01'de GATA'ya ulaştı. Yaralı haldeki Terzi, ambulansa alınarak kısa sürede hastanenin acil servisine getirildi. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüye göre bu sırada acil servis girişinde hareketlilik yaşandı.

Saat 03.13'te sivil kıyafetli Ali Kapusuz'un ittiği bir sedyeyle taşınırken görülen Semih Terzi'ye bir doktor tarafından kalp masajı yapıldı.

Cuntacı hain, en son hastanenin yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu koridorda bir odaya alınırken güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından firar eden ve Beypazarı'nda FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında yakalanan Ali Kapucu, savunmasında, "Vurulma anından ölüm anına kadar devamlı Semih Terzi'nin yanındaydım. Ölüm haberini etrafta bulunanlara ben verdim." dedi.

Fatih Şahin ise savunmasında, Semih Terzi'nin helikopterden indirilirken hayati fonksiyonlarının oldukça zayıf olduğunu söyledi.

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