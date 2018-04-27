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    Ömer Halisdemir'in kardeşi milletvekili aday adayı oldu

    AA
    27.04.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

    Soner Halisdemir, AK Parti İl Başkanlığında, babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan, kız kardeşi Elif Serin, amcası ve halasıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazıldığını ve oyunlar oynandığını söyledi.

    Soner Halisdemir, şunları söyledi:
    "Önümüzde ülkemizin ve hepimizin var ya da yok olma mücadelesi var. 24 Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, onurlu yürüyüşün bir ferdi olarak bu yola liderimizin de dediği gibi kefenimizi aldık öyle çıktık. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu davaya güç katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içinde bir nefer olmak için 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde partimiz AK Parti'den milletvekili aday adayıyım."

    Halisdemir, bu kararı almanın kendisi için hiç kolay olmadığını dile getirerek şöyle devam etti:
    "Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak hem çok onur verici hem de ağır bir sorumluluk getirmekte. Ancak 15 Temmuz günü ülkemizin yaşamış olduğu alçak darbe girişimi sonucunda bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Türk halkının bize duyduğu güven ve desteklerinden dolayı bu adımı attım. Bu vazifede önceliğim hiçbir menfaat gözetmeksizin ülkem, milletim ve memleketim için ölmekse ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

    Halisdemir'in aday adaylığı başvurusunu yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı öğrenildi.

     

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    Etiketler: Semih Terzi , Ömer Halisdemir , seçim , NoMobil , gündem
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